César Vallejo

“Si todos los hombres conocieran las sublimes enseñanzas masónicas, el mundo seria feliz porque se alimentaría de amor, de justicia, de belleza....” "Ne rentre pas dans la Franc-maçonnerie qui veut et comme il veut"Bartolome Flores Cano Blog de Corinne Flores, poéte, Bretagne Fille de Chorita et Jacques Flores Petite fille de Bartolome Flores Cano et Fernando Flores Division Durruti Niéce de Pedro Cano etc...etc...